الأرصاد تحسم الجدل حول تأثير النينو على طقس الأردن

خبرني - أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن ظاهرة "النينو" لا تؤثر بشكل مباشر على الأردن، ولا يمكن ربطها بحالات عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة حاليا.

وقال مدير الدائرة رائد آل خطاب، إن الأردن وشرق المتوسط بعيدان عن منطقة حدوث "النينو"، موضحا أن الحالات الجوية الحالية والمقبلة مرتبطة بطبيعة فصل الخريف، الذي يشهد عادة حالات من عدم الاستقرار الجوي، وفقا ليومية الغد.

وأضاف أن المملكة تشهد خلال اليومين المقبلين فرصا لزخات من المطر في أجزاء من الجنوب والشرق، قد يصحبها الرعد أحيانا، مع احتمال تشكل حالة أخرى من عدم الاستقرار مساء بعد غد وحتى الأحد المقبل.

وحذر آل خطاب من الأودية ومجاري السيول خلال حالات عدم الاستقرار، ومن تدني مدى الرؤية بسبب الغبار، داعيا المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن دائرة الأرصاد.