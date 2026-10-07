قبل نوبة الصداع النصفي بيوم.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بها بدقة 91%

خبرني - قد يتمكن الذكاء الاصطناعي مستقبلاً من منح مرضى الصداع النصفي إنذاراً مبكراً قبل حدوث النوبة، ما يتيح لهم الاستعداد لها واتخاذ خطوات قد تساعد في الحد من تأثيرها.

وفي دراسة جديدة، تمكن نموذج تعلم آلي من التنبؤ باحتمال إصابة الشخص بنوبة صداع نصفي في اليوم التالي بدقة بلغت 91.2%، اعتماداً بدرجة أكبر على تاريخ الصداع خلال الأسابيع السابقة، وليس فقط على الأعراض التمهيدية التي تسبق النوبة عادة، بحسب تقرير نشره موقع "Medical News Today".



53 ألف مريض تحت الاختبار

حلل الباحثون بيانات 53,065 مستخدماً لتطبيق «نيريفيو»، شملت 770,473 تقريراً يومياً جُمعت بين يناير 2020 ويوليو 2025. وتضمنت البيانات مفكرات الصداع النصفي والاستبيانات والخصائص الديموغرافية، إلى جانب بيانات الطقس المرتبطة بموقع المستخدمين.

واختبر الفريق 7 خوارزميات للتعلم الآلي. وتمكن النموذج من توقع نوبة اليوم التالي بدقة 91.2%، فيما بلغت دقته الإجمالية 81%، وحساسيته 80%، ونوعيته 83%.

تاريخ الصداع أهم من الأعراض التمهيدية

كانت المفاجأة أن الأعراض التي تسبق النوبة لم تكن أهم المؤشرات التي اعتمد عليها النموذج. فقد كان متوسط شدة الصداع خلال الأيام الثلاثين السابقة العامل الفردي الأكثر تأثيراً في التنبؤ.

وشكلت المؤشرات المستخرجة من الشهر السابق نحو 56% من أداء النموذج، مقابل نحو 11% فقط للمعلومات المتعلقة بالأعراض التمهيدية. وتشير هذه النتيجة إلى أن نمط الصداع المتراكم على مدى أسابيع قد يوفر إشارات أكثر فائدة عن خطر النوبة المقبلة من التغيرات التي تحدث قبلها بساعات أو أيام.

ماذا يعني ذلك للمريض؟

قد يمنح هذا النوع من التنبؤ المريض وقتاً للاستعداد، مثل تنظيم النوم، والحفاظ على الترطيب وتناول الوجبات بانتظام، وتقليل الضغوط، والتأكد من توافر الأدوية الموصوفة عند الحاجة.

ويشير أطباء إلى أن معرفة ارتفاع خطر النوبة قد تساعد المريض أيضاً على تجنب المحفزات التي يعرف من تجربته الشخصية أنها تزيد احتمال إصابته بالصداع النصفي، مثل قلة النوم أو تفويت الوجبات.

لكن هذه الأدوات لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها أجهزة تشخيصية أو بديلاً عن الطبيب.

الذكاء الاصطناعي لا يضمن النوبة

حذر الدكتور فيرنون ويليامز، طبيب الأعصاب الرياضي والآلام في مركز "سيدارز سايناي" في لوس أنجلوس، من التعامل مع توقعات التطبيقات على أنها يقين. فارتفاع الخطر لا يعني أن النوبة ستحدث حتماً، كما أن انخفاضه لا يضمن غيابها.

وأكد أن تطبيقات التنبؤ تعتمد على المعلومات المتاحة والخوارزميات المستخدمة، وقد لا تقدم النتيجة نفسها لكل شخص. كما أن المرضى الذين يعانون نوبات متكررة ومعطلة قد يحتاجون إلى أدوية وقائية أو علاجات لإيقاف النوبة بعد بدايتها، وفق تقييم الطبيب.

دراسة واعدة

رغم ضخامة قاعدة البيانات، فإن المشاركين كانوا جميعاً من مستخدمي تطبيق واحد، وقد يكونون مختلفين عن عموم المصابين بالصداع النصفي، خصوصاً أن كثيراً منهم يعانون نوبات متكررة وينخرطون بنشاط في العلاج.

كما أن الدراسة رصدية ولم تختبر ما إذا كان استخدام التنبؤ فعلياً يؤدي إلى تقليل عدد النوبات أو شدتها. لذلك يرى الباحثون أن الخطوة التالية هي اختبار النموذج على مجموعات أكثر تنوعاً، ومعرفة ما إذا كان التنبؤ المبكر يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى.