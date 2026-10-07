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  • وكالة الطاقة: تسريع سحب 100 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

وكالة الطاقة: تسريع سحب 100 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

  • 07 أكتوبر 2026
  • 23:31
وكالة الطاقة تسريع سحب 100 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

خبرني - قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن الدول الأعضاء دعمت تسريع سحب قرابة 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية التي سبق التعهد بضخها في الأسواق في مارس آذار، مع التركيز على مخزونات الديزل.

وأضافت أن مجلس محافظي الوكالة سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمراجعة الوضع.

وأشار إلى أن أعضاء الوكالة لا يزالون يمتلكون احتياطيا يعادل قرابة 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل.

وكانت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قد أعلنت أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي يعاني نقصا كبيرا في الإمدادات، بحسب ما أعلن المدير التنفيذي للوكالة.

وقال فاتح بيرول في بيان إن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ باحتياطيات وفيرة من النفط الخام والمنتجات المكررة، وهي "مستعدة لضخ المزيد من هذه المخزونات في السوق إذا ما لزم الأمر".

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