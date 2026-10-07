أكسيوس: سورية تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين

خبرني - أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، بأن السعودية وسورية تبحثان إمكانية نشر قوات سورية في اليمن للمشاركة في الهجوم المضاد الذي تشنه قوات الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض ضد جماعة الحوثي.

ووفقا للمصادر، يدرس الرئيس السوري أحمد الشرع الأمر بجدية، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وجرت مناقشة الموضوع خلال زيارة الشرع إلى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق من الأسبوع.وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أُبلغت بالمباحثات، وأنها لا تعترض مبدئيا على الخطوة، رغم تحذيرهم من أن نشر قوات سورية قد يضفي بعدا طائفيا على الصراع في اليمن ويزيد من حدته، نظرا لطبيعة المواجهة بين قوات سنية والحركة الحوثية ذات الامتداد الزيدي.

وبحسب مصدر مطلع نقل عنه أكسيوس قد يتراوح عدد القوات السورية المحتملة بين 10 آلاف و20 ألف جندي. ومن الوحدات التي يجري الحديث عنها الفرقة 90 قرب دمشق، والفرقة 84 في جنوب سورية قرب السويداء، والتي تضم آلاف المقاتلين الإسلاميين السنة الأجانب الذين شاركوا في القتال ضد نظام بشار الأسد ضمن هيئة تحرير الشام.