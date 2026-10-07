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فرنسا تقرر سحب 10 ملايين برميل من مخزوناتها من الديزل

  • 07 أكتوبر 2026
  • 23:14
فرنسا تقرر سحب 10 ملايين برميل من مخزوناتها من الديزل

خبرني - نقلت محطة فرانس إنفو الإذاعية اليوم الأربعاء عن مصادر قولها إن فرنسا قررت سحب 10 ملايين برميل من الديزل من مخزوناتها الاستراتيجية، دون أن تفصح عن أسماء المصادر.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو رسميا هذا القرار خلال كلمة له مساء اليوم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في بيان الأربعاء إن الدول الأعضاء دعمت إعطاء الأولوية للسحب من مخزونات الديزل.

وأضافت أن أعضاء الوكالة لا يزالون يمتلكون احتياطيا يعادل نحو 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، وفق وكالة "رويترز".

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