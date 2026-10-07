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غوارديولا يعود بشكل مفاجئ إلى مانشستر سيتي بعد الانتهاكات المالية

  • 07 أكتوبر 2026
  • 23:13
غوارديولا يعود بشكل مفاجئ إلى مانشستر سيتي بعد الانتهاكات المالية

خبرني - سيظهر بيب غوارديولا دعمه لناديه السابق مانشستر سيتي الذي يمر بأزمة، من خلال حضور المباراة المقبلة على أرضه ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء.

وأُدين مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة من قبل لجنة مستقلة، رغم تقدمه باستئناف ضد القرار، مؤكداً امتلاكه "أدلة دامغة" تثبت براءته.

وحضر غوارديولا عرض أزياء فيكتوريا بيكهام في باريس قبل أيام، لكنه يستعد الآن لحضور مواجهة مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وكان المدرب الكاتالوني قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي لدعم النادي وسط التهم الموجهة إليه، وبعد وقت قصير من إعلان الحكم، لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن "ناديه".

والآن يستعد لإثبات أنه لا يزال يقف بقوة خلفهم من خلال حضور مباراة دوري أبطال أوروبا ضد الفائز باللقب مرتين الأسبوع المقبل.

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