"لك كل احترامي".. رونالدو يعلق على وداع ميسي التاريخي

خبرني - وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة احترام علنية إلى غريمه التاريخي ليونيل ميسي، عقب الوداع المؤثر للنجم الأرجنتيني من كرة القدم الدولية.

وخاض ميسي، فجر الأربعاء، مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين، وسجّل هدفاً وصنع اثنين آخرين في فوز ودي على بنين بثلاثية نظيفة على ملعب "إستاديو مونومنتال " في بوينس آيرس.



ووصف اللاعب البالغ 39 عاماً، والذي يُعدّ على نطاق واسع من أعظم لاعبي تاريخ اللعبة، هذه المناسبة بأنها "أحزن يوم في مسيرتي"، بعد أكثر من عقدين قضاهما في تمثيل بلاده.

وفي تعليق على منشور ميسي عبر "إنستغرام " بمناسبة نهاية مشواره الدولي، كتب رونالدو الأربعاء: "ليو، سنوات طويلة من الدفاع عن بلدك وقصة ستبقى خالدة إلى الأبد. لك كل احترامي على كل ما حققته مع الأرجنتين. عناق".

وتناقلت وسائل إعلام كلمات النجم البرتغالي على نطاق واسع يوم الأربعاء، من بينها صحيفة "ماركا " الإسبانية، التي أشارت إلى أن الاحترام المتبادل بين الأيقونتين قائم منذ زمن طويل، رغم التنافس الشرس بينهما داخل المستطيل الأخضر على مدى أكثر من 15 عاماً.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الأرجنتيني أواخر أغسطس/آب، بعد وقت قصير من خسارة فريقه أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026. وأرجع قراره إلى الضغط النفسي والبدني الذي خلّفته البطولة، والتي تزامنت مع مرض والده خورخي ميسي ثم وفاته.

وأنهى ميسي مسيرته الدولية برقم قياسي بلغ 208 مباريات و126 هدفاً بقميص "التانغو"، بعدما قاد المنتخب إلى لقب كأس العالم 2022، إضافة إلى ألقاب في كوبا أمريكا.

وتبادل رونالدو وميسي في السنوات الأخيرة عبارات الإعجاب في مناسبات عدة، بما فيها رسالة المواساة التي بعث بها رونالدو إثر وفاة والد ميسي مطلع هذا العام. ويأتي هذا التبادل الأخير فيما يواصل النجمان، جذب الأنظار عالمياً، إذ يلعب ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي ورونالدو مع النصر السعودي.