5 مشروبات تبدو بريئة.. لكنها قد تحتوي على سكر أكثر من الصودا

خبرني - عندما نتحدث عن السكر المضاف، تتصدر المشروبات الغازية القائمة، إذ تحتوي نحو 240 مل من الكولا العادية على قرابة 24 غراماً من السكر المضاف.

لكن المشروبات الغازية ليست وحدها التي تستحق الحذر، فهناك مشروبات تبدو أكثر صحة أو انتعاشاً، بينما قد تحتوي على كميات مماثلة من السكر أو تتجاوزها بكثير، بحسب تقرير نشره موقع "Eating Well".

لماذا يجب الانتباه إلى السكر المضاف؟

السكر المضاف هو السكر الذي يُضاف إلى الأطعمة والمشروبات أثناء تصنيعها أو تحضيرها، ويختلف عن السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه الكاملة والخضراوات ومنتجات الألبان غير المحلاة.

وترتبط كثرة تناول السكر المضاف بزيادة خطر زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. كما أن المشروبات المحلاة قد تكون مشكلة خاصة لأنها تُستهلك سريعاً ولا تمنح شعوراً بالشبع الذي توفره الأطعمة الصلبة.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بألا يتجاوز السكر المضاف 25 غراماً يومياً لمعظم النساء و36 غراماً لمعظم الرجال. وهذا يعني أن بعض المشروبات وحدها قد تستهلك معظم الحد اليومي أو تتجاوزه.

1. شاي البوبا

قد يبدو شاي البوبا، المصنوع من الشاي والحليب وحبيبات التابيوكا، خياراً مختلفاً عن المشروبات الغازية، لكن محتواه من السكر قد يكون مرتفعاً للغاية. وبحسب المكونات وطريقة التحضير، قد تحتوي بعض الأنواع المنكهة على 30 إلى 60 غراماً من السكر المضاف.

وتزداد الكمية مع إضافة شراب السكر البني أو مساحيق النكهات أو الحليب المكثف المحلى، فضلاً عن أن الأحجام الشائعة في المقاهي قد تصل إلى 480 مل أو أكثر. وحتى بعض الأنواع المعلبة قد تحتوي نحو 22 غراماً من السكر المضاف في 240 مل.

2. مشروبات الطاقة

لا يرتبط خطر مشروبات الطاقة بالكافيين وحده، إذ تحتوي حصة نموذجية بحجم 240 مل على نحو 25 غراماً من السكر المضاف. ومع استهلاك عبوة أكبر، يمكن أن ترتفع الكمية سريعاً.

وإذا كنت تبحث عن زيادة اليقظة، فقد تكون القهوة أو الشاي غير المحلى، أو مشروبات الطاقة الخالية من السكر، خيارات أقل في السكر المضاف.

3. الشاي المثلج المحلى

الشاي في حد ذاته لا يحتوي على السكر المضاف، لكن الأنواع المثلجة المحلاة تختلف تماماً. فقد تحتوي الحصة التي تبلغ 240 مل على نحو 20 إلى 25 غراماً من السكر، بحسب العلامة التجارية والنكهة.

كما أن بعض العبوات تحتوي على حصتين أو ثلاث، ما يعني أن كمية السكر التي تحصل عليها فعلياً قد تكون أكبر بكثير من الرقم الظاهر عند النظرة الأولى إلى العبوة.

4. عصير الليمون

قد يبدو عصير الليمون خياراً أفضل من المشروبات الغازية، لكن حموضة الليمون تدفع الشركات إلى إضافة كميات كبيرة من السكر لموازنة الطعم.

ولخفض كمية السكر، يمكن اختيار الأنواع الأقل سكراً أو غير المحلاة، أو تخفيف الليمون بالماء، أو إعدادها في المنزل باستخدام الليمون الطازج وكمية محدودة من المُحلي.

5. القهوة المنكهة

قد تتحول القهوة من مشروب منخفض السكر إلى حلوى سائلة عند إضافة الشرابات والكريمة والنكهات. فبعض المشروبات الكبيرة، مثل الموكا أو فرابتشينو الكراميل، قد تحتوي على 50 إلى 70 غراماً من السكر المضاف أو أكثر، بحسب الحجم والإضافات.

ولخفض الكمية، يمكن طلب عدد أقل من مضخات الشراب المنكه أو اختيار حجم أصغر، بينما تظل القهوة العادية مع القرفة أو جوزة الطيب خياراً أقل في السكر.

كيف تخفض السكر دون التخلي عن النكهة؟

لا يتطلب تقليل السكر المضاف التخلي تماماً عن المشروبات المفضلة. ويمكن البدء بقراءة خانة "السكريات المضافة" والانتباه إلى عدد الحصص في العبوة، ثم طلب كمية أقل من المُحلي في المقاهي ومحلات البوبا.

كما يمكن تخفيف عصير الليمون والشاي المحلى بالماء، أو استبدال المشروبات السكرية بالماء الفوار، أو إضافة شرائح الليمون والبرتقال والخيار والتوت إلى الماء للحصول على نكهة من دون سكر مضاف.