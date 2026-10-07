الأردن.. حالة عدم استقرار جوي تبدأ الخميس وتتسع الأحد

خبرني - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن المملكة تشهد خلال هذه الفترة أجواء خريفية انتقالية، وهي من الفترات التي قد تتشكل فيها حالات من عدم الاستقرار الجوي، خاصة مع نشاط امتداد منخفض البحر الأحمر وتوافر الظروف الجوية المناسبة، مشيراً إلى أن هذه الحالات تتفاوت في قوتها وتأثيرها من حالة إلى أخرى؛ فقد تكون ضعيفة ومحدودة أحياناً، وقد تكون أكثر نشاطاً في أحيان أخرى.

وأوضح آل خطاب أن من خصائص حالات عدم الاستقرار الجوي التفاوت المكاني والزمني في الهطولات، إذ تهطل الأمطار غالباً على شكل زخات متقطعة ومتفاوتة الشدة، وقد تكون غزيرة أحياناً ولفترات قصيرة في نطاقات محدودة، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وبحسب آخر التحليلات والخرائط الجوية لدى إدارة الأرصاد الجوية، تبدأ الحالة بشكل ضعيف ومحدود يوم الخميس، حيث يُتوقع أن تتأثر المناطق الجنوبية الشرقية والبادية الشمالية الشرقية، اعتباراً من ساعات الظهر وحتى ساعات المساء الأولى، مع ظهور غيوم ركامية واحتمال هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أماكن محدودة، قد يصحبها الرعد أحياناً، فيما تتراجع وتنتهي فرصة الهطول خلال ساعات الليل.

ويوم الجمعة، يتجدد بعد الظهر ظهور الغيوم الركامية في جنوب شرق المملكة، مع توقع هطول زخات من المطر قد يصحبها الرعد ولفترات محدودة، كما توجد فرصة خلال ساعات المساء الأولى لهطول زخات متفرقة ولفترة قصيرة في أجزاء من أقصى البادية الشمالية الشرقية.

أما يوم السبت 10 تشرين الأول، فيتجدد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من ساعات الظهر، حيث يُتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في جنوب المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الشرقية، وقد يصحبها الرعد أحياناً.

ويوم الأحد، يتسع نطاق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يُتوقع هطول زخات من المطر تبدأ في المناطق الجنوبية، وتمتد تدريجياً بعد الظهر لتشمل مناطق عدة من المملكة، ويصحبها البرق والرعد، وقد تكون الهطولات غزيرة لفترات في بعض المناطق، خاصة الجنوبية والشرقية، مما يرفع من احتمالية جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، على أن يضعف تأثير الحالة تدريجياً خلال ساعات الليل.

وأضاف آل خطاب أن المؤشرات الأولية تشير إلى بقاء الأجواء غير المستقرة على فترات خلال يومي الاثنين والثلاثاء، إلا أن تحديد مناطق الهطول وشدته وتوقيته خلال هذه الفترة يحتاج إلى متابعة التحديثات القادمة، نظراً لقابلية تفاصيل حالات عدم الاستقرار للتغير مع اقتراب الفترة الزمنية.

وأكد أن إدارة الأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة بشكل مستمر، وأن التحليلات والتوقعات سيتم تحديثها تباعاً وفق أحدث البيانات والرصدات والخرائط الجوية، وسيتم إطلاع المواطنين على أي مستجدات أولاً بأول.

ومع الاقتراب التدريجي من فصل الشتاء وبدء تزايد فرص الهطول المطري، دعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة أثناء الحالات الجوية، وعدم المجازفة بعبور المناطق التي تشهد جرياناً للمياه.

كما دعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، وخاصة عند بداية هطول الأمطار بعد فترات الجفاف، نظراً لارتفاع احتمالية الانزلاق على الطرق، إضافة إلى الانتباه أثناء فترات الهطول الغزير أو تدني مدى الرؤية.

وشددت إدارة الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة النشرات والتحديثات والتحذيرات الجوية الصادرة عنها أولاً بأول، وعدم الاعتماد على معلومات غير محدثة، واستقاء معلومات الطقس من مصدرها الرسمي، خاصة أن طبيعة حالات عدم الاستقرار الجوي تستدعي المتابعة المستمرة لأي تغير قد يطرأ على أماكن الهطول أو شدته وتوقيته.