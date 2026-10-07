الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها بكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها

خبرني - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنّتهما ميليشيا الحوثي، واستهدفا مطارَي أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية، وأسفرا عن وقوع عدد من الوفيات لمقيمين من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وعدد من الإصابات، انتهاكا سافرا لسيادة السعودية، وتهديدا لأمنها واستقرارها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات على الأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومات وشعوب وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.