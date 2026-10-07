قادة أوروبا يجتمعون في برلين للإطاحة بإنفانتينو

خبرني - اجتمع قادة كرة القدم في أوروبا، يوم الأربعاء، للبحث عن مرشح وإعداد خطة للإطاحة بجياني إنفانتينو من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاتحادات الأعضاء الـ55 التابعة له لحضور قمة الخميس في برلين، وسط مساعٍ أوروبية لاختيار رئيس جديد لـ(فيفا).

ودفعت خطة إنفانتينو لخصخصة حقوق كأس العالم التي تم الكشف عنها في يوليو الماضي، إدارة (يويفا) للتحرك للإطاحة بإنفانتينو وسط حالة من عدم الثقة في المسؤول السابق بالاتحاد الأوروبي.

وتشمل خطط (يويفا) إعداد شكوى جنائية ضد إنفانتينو في سويسرا بتهمة سوء الإدارة المالية المحتمل في صفقة خصخصة حقوق كأس العالم، وكذلك مطالبة المحاكم الأميركية بالكشف عن الأدلة المتعلقة بالقضية.

ويشكل أعضاء (يويفا) الـ55 حوالي ربع قوام (فيفا) المكون من 211 اتحاداً، الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التي ستقام في المغرب يوم 18 مارس.

ورجحت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن إنفانتينو ضمن بالفعل تأييد نحو 90 صوتاً، ولكن قبل الإعلان عن أي منافس محتمل له.

ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يبقى كتلة موحدة في ظل حصول إنفانتينو على دعم من لاتفيا وأذربيجان موطن أحد أبرز مساعدي رئيس (فيفا)، كما التقى إنفانتينو أيضاً بعدد من مسؤولي كرة القدم والحكومة التشيكية في براغ، يوم الأربعاء.

وتبقى خطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للإطاحة بإنفانتينو مرهونة باستقرار (يويفا) على اختيار مرشح لمنافسة الرئيس الحالي لـ(فيفا) قبل حلول الموعد النهائي للترشح للانتخابات يوم 18 نوفمبر.