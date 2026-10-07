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المنتخب النسوي تحت 17 يختتم تحضيراته لمواجهة الإمارات في التصفيات الآسيوية

  • 07 أكتوبر 2026
  • 22:10
المنتخب النسوي تحت 17 يختتم تحضيراته لمواجهة الإمارات في التصفيات الآسيوية

خبرني - اختتم المنتخب الوطني النسوي ت17 تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الإماراتي، عند الساعة الواحدة ظهر غد الخميس على ستاد تورسونزداه في طاجيكستان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية للناشئات.

وأجرى المنتخب، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الأخير بقيادة المدربة لونا المصري، وبمشاركة جميع اللاعبات، إذ ركزت التدريبات على الجوانب الخاصة بمواجهة الغد.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل مع طاجيكستان 1-1 في الجولة الأولى، فيما تغلبت كوريا الجنوبية على الإمارات 16-0.

ويختتم المنتخب مبارياته في التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية عند الواحدة ظهر الأحد 11 تشرين الأول -بتوقيت الأردن، على ستاد تورسونزداه.

وحسب نظام البطولة، جرى تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 8 مجموعات، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائيات، لينضم إلى المنتخبات الأربعة المتأهلة مباشرة بعد احتلالها المراكز الأربعة الأولى في نسخة عام 2026، وهي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حاملة اللقب، واليابان الوصيفة، إلى جانب أستراليا والصين اللتين بلغتا الدور قبل النهائي.

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