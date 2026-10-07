التحالف: تدمير منصة صواريخ باليستية استخدمت للهجوم على الرياض

خبرني - أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن الأربعاء أنه دمّر منصة إطلاق صواريخ بالستية استُخدمت في الهجوم على الرياض، بعد ساعات من إعلانه اعتراض وتدمير صاروخ بشمال العاصمة أطلقه الحوثيون.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت، وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين، إثر اعتداءين استهدفا مطاري أبها جنوب غرب السعودية والملك خالد في الرياض خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان مساء الأربعاء، إن الاعتداء على مطار أبها الدولي أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، وإصابة 28 شخصا، بينهم مواطنون سعوديون ومقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وأضافت أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية السودانية، وإصابة 8 أشخاص، بينهم 5 مواطنين سعوديين ومقيمان من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.