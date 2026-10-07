ترمب: لا نعتقد أن الطاعون في روسيا مرتبط بسلاح بيولوجي

خبرني - استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أن تكون وفاة موظّفة في مختبر روسي متخصّص بمرض الطاعون على صلة بتطوير سلاح بيولوجي.



وقال ترمب لصحافيين من المكتب البيضاوي ردّا على سؤال عن "سلاح بيولوجي" محتمل، "لا نعتقد ذلك. وسنكتشف عاجلا (حقيقة الأمر)، لكننا لا نعتقد ذلك".



وكانت روسيا نفت الثلاثاء، فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما أفادت تقارير بوفاة موظفة مختبر في معهد لمكافحة هذا المرض، فيما دعتها واشنطن إلى أن التحلي بـ"الشفافية" بشأن الوضع.



وسادت حالة من القلق بعدما أفادت تقارير نُشرت الجمعة بوفاة داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاما والتي كانت تعمل في معهد لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، جراء إصابتها بالمرض.



غير أنّ السلطات أعلنت أنّ سبب الوفاة لم يحدد بعد، بينما نفت الهيئة الروسية للرقابة على حماية المستهلك والصحة "روسبوتريبنادزور"، ما أفادت به وثيقة تمّ تداولها على الإنترنت بأنّه تم اتخاذ تدابير صحية خاصة بالأمر.



وقالت في منشور على تلغرام "نود أن نوضح أنّ الوثيقة والمعلومات المذكورة لم تصدر عن مصادر رسمية وهي غير صحيحة".



وأضافت "حتى الساعة، لم يتم اتخاذ قرار من هذا النوع"، مشيرة إلى أنّ "الوضع الصحي مستقر" في منطقة إيركوتسك.



وأفاد موقع "بيبول أوف بايكال" الإخباري الجمعة نقلا عن مصادر لم يسمها قال إنها مقرّبة من الأجهزة الأمنية في المنطقة، بأنّ شيبيلوفا ربما أصيبت بالطاعون الرئوي بسبب كسر أنبوب اختبار.



وأفادت وسائل إعلام أخرى بوجود صلة محتملة بين وفاتها وحادث في المختبر في المنشأة.



غير أنّ مسؤولين روس قالوا إنّ فحوص ما بعد الوفاة لم تكشف عن المرض.



وقال موقع "بيبول أوف بايكال" إن ما يصل إلى 200 شخص ممن يُحتمل أنهم خالطوها وُضعوا في الحجر الصحي.

