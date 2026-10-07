هاري كين يتصدر.. ملوك الأهداف في 2026

خبرني - مع اقتراب عام 2026 من نهايته، تشتعل المنافسة في ملاعب كرة القدم على صناعة الفارق بتسجيل الأهداف وصناعتها.



ويكتب المهاجمون وصناع اللعب فصولا جديدة من الإبداع عبر تسجيل الأهداف وصناعتها، ليقدموا مستويات استثنائية تحفر أسماءهم بحروف من ذهب خلال العام الحالي.

ونستعرض فيما يلي أكثر اللاعبين تأثيرا ومساهمة في الأهداف مع أنديتهم والمنتخبات خلال عام 2026، من حيث مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة في مختلف المسابقات، وذلك في إحصائية شملت لاعبي الدوريات الأوروبية الـ10 الكبرى.

ملوك الأهداف في 2026

يتصدر القائمة المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني، بعدما نجح في المساهمة بـ42 هدفا خلال 33 مباراة خاضها مع فريقه ومنتخب بلاده.

وبهذا يؤكد الهداف الإنجليزي قيمته الكبيرة ودوره الحاسم في الخط الهجومي، مستعينا بحسه التهديفي العالي ورؤيته الميدانية الاستثنائية التي جعلته الأكثر تأثيرا في الملاعب الأوروبية هذا العام.

وجاء في المركز الثاني زميله في بايرن ميونخ، الفرنسي مايكل أوليسيه، الذي واصل تألقه اللافت بمساهمته في 41 هدفا خلال 34 مباراة، ليعزز القوة الهجومية الضاربة للفريق البافاري.



أما المركز الثالث فكان من نصيب الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، الذي قدم مستويات مذهلة بمساهمته في 36 هدفا خلال 31 مباراة، ليواصل حضوره القوي والمبهر بين كبار نجوم العالم رغم صغر سنه.

وفي المركز الرابع، ظهر المهاجم الكولومبي لويس سواريز بمساهمته في 31 هدفا عبر 34 مباراة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، متساويا في عدد المساهمات مع البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، الذي حل خامسا بـ31 مساهمة أيضا لكن في 25 مباراة فقط.