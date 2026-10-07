السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص بعد استهداف مطاري أبها والملك خالد

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين، إثر اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان مساء الأربعاء، إن الاعتداء على مطار أبها الدولي أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، وإصابة 28 شخصا، بينهم مواطنون سعوديون ومقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وأضافت أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية السودانية، وإصابة 8 أشخاص، بينهم 5 مواطنين سعوديين ومقيمان من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.