بايرن ميونخ يجهز عرضا ضخما لضم أولمو من برشلونة

خبرني - يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني البحث عن تدعيمات هجومية قادرة على إضافة المزيد من الإبداع والمرونة إلى تشكيلته.

وفي هذا الإطار، برز اسم الإسباني داني أولمو، نجم برشلونة الإسباني، كأحد أبرز الأهداف المطروحة على طاولة بطل ألمانيا.

ويحظى أولمو بتقدير كبير داخل أروقة بايرن ميونخ بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي، إذ يستطيع اللعب كصانع ألعاب أو على الأطراف، إلى جانب إمكانياته الفنية العالية وخبراته السابقة في الدوري الألماني خلال فترة تألقه مع لايبزيغ.

وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن إدارة النادي البافاري تدرس التقدم بعرض ضخم قد تصل قيمته إلى 90 مليون يورو من أجل إقناع برشلونة بالتخلي عن اللاعب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس قناعة كبيرة بإمكانات الدولي الإسباني وقدرته على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

ورغم قوة الاهتمام، فإن الملف لم يصل بعد إلى مرحلة المفاوضات الرسمية، إذ لم يتقدم بايرن ميونخ بعرض نهائي إلى برشلونة حتى الآن، بينما يواصل دراسة تفاصيل الصفقة وإمكانية التحرك بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

من جانبه، لا يبدو داني أولمو مستعجلا لمغادرة النادي الكتالوني، حيث يرتبط بعقد طويل الأمد مع برشلونة، كما لا توجد مؤشرات واضحة على رغبته في تغيير وجهته خلال الوقت الحالي، رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدماته.

وفي حال قرر بايرن ميونخ المضي قدما وتقديم العرض المرتقب، فإن الصفقة قد تتحول إلى واحدة من أبرز ملفات سوق الانتقالات، خاصة في ظل القيمة المالية الكبيرة المتداولة وصعوبة تعويض لاعب يمتلك مواصفات أولمو الفنية وخبرته على أعلى المستويات.

ويبقى مستقبل اللاعب مرتبطا بموقف برشلونة أولا، ومدى استعداد الإدارة الكتالونية لمناقشة أي عروض محتملة، إلى جانب رغبة أولمو نفسه، الذي لا يزال جزءا مهما من مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.