ممداني: بعد ثلاث سنوات من 7 أكتوبر لا يمكننا قبول استمرار الاحتلال والفصل العنصري

خبرني - قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، في الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، إنه رغم الحزن على أعداد الضحايا، لا يمكن قبول استمرار الاحتلال والفصل العنصري، منتقدا السياسات الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال ممداني: "نحيي الذكرى الثالثة لجرائم الحرب المروعة التي وقعت في السابع من أكتوبر، والتي قتل خلالها حماس أكثر من 1100 إسرائيلي واختطفت أكثر من 251 شخصا. ونحزن مع جيراننا وأصدقائنا الذين يواجهون خسارة لا يمكن تصورها".

وأضاف، في إشارة إلى تعامل إسرائيل مع الأحداث منذ هجوم 7 أكتوبر: "بعد ثلاث سنوات من المذبحة، علينا أن نرفض قبول عالم يستمر فيه الاحتلال والفصل العنصري".