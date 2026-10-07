روسيا تدخل على خط أزمة الشرق الأوسط.. بوتين يبدى استعداده للوساطة

خبرني - أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساعدة في جهود الوساطة في الحرب الشرق الأوسط.



وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أبلغه بوتين بأن موسكو مستعدة للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن بوتين وبيزشكيان تحدثا خلال الاتصال عن المسار الإيجابي والمتنامي للعلاقات بين البلدين، وشددا على ضرورة توطيدها أكثر.

وأشار بوتين إلى جهود بعض الدول للوساطة والمساعدة في خفض التوتر، وقال إن روسيا تدعمها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الشهر الماضي في خطاب أمام الأمم المتحدة إن موسكو مستعدة للمساعدة في إرساء الاستقرار في مضيق هرمز ومنطقة الخليج عموما، مع استمرار الحرب.

وبدأت الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير/شباط الماضي بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران قُتل فيها مرشدها الأعلى السابق آية الله علي خامنئي.

وفرضت إيران حصارا على مضيق هرمز الحيوي، الذي بات محور النزاع، فيما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار مضاد على الموانئ الإيرانية.