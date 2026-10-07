الإمارات تقفز وتراجع مصر والمغرب.. تصنيف الفيفا بعد التوقف الدولي

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات (الأربعاء) 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وشهد تصنيف الفيفا تغييرات في مراكز عدد من المنتخبات العربية، أبرزها تقدم الإمارات وتراجع مصر والمغرب.

وحافظ منتخب المغرب على صدارته للمنتخبات العربية رغم تراجعه مركزا واحدا، ليحتل المركز السابع عالميا برصيد 1805.34 نقطة، بينما تراجع منتخب مصر مركزا واحدا أيضا ليأتي في المركز الـ25 عالميا برصيد 1585.86 نقطة.

وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث عربيا والـ28 عالميا، بعدما تقدم مركزا واحدا، فيما حقق منتخب السعودية قفزة لافتة بعدما تقدم 3 مراكز ليحتل المركز الـ55 عالميا برصيد 1443.17 نقطة.

وشهد التصنيف الجديد تباينا واضحا في نتائج المنتخبات العربية، حيث كان المنتخب السعودي من أبرز المستفيدين بعدما صعد 3 مراكز، بالتساوي مع الإمارات وفلسطين، بينما كان التراجع الأكبر من نصيب البحرين التي فقدت 5 مراكز، وتونس التي تراجعت 4 مراكز.

ورغم تراجع المغرب ومصر مركزا، فقد حافظ المنتخبان على وجودهما ضمن أفضل 25 منتخبا في العالم، بينما ظل المغرب في صدارة المنتخبات العربية بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

أما الإمارات، فواصلت تقدمها بعد التوقف الدولي، لتصعد إلى المركز الـ65 عالميا، وتقترب من العراق وقطر في ترتيب المنتخبات الآسيوية والعربية، بعدما كانت تحتل المركز الـ68 في التصنيف السابق.

تصنيف المنتخبات العربية

المغرب: المركز السابع عالميا - تراجع مركزا.

مصر: المركز الـ25 عالميا - تراجع مركزا.

الجزائر: المركز الـ28 عالميا - تقدم مركزا.

السعودية: المركز الـ55 عالميا - تقدم 3 مراكز.

قطر: المركز الـ60 عالميا - تراجع مركزا.

تونس: المركز الـ61 عالميا - تراجع 4 مراكز.

العراق: المركز الـ63 عالميا - دون تغيير.

الإمارات: المركز الـ65 عالميا - تقدم 3 مراكز.

الأردن: المركز الـ72 عالميا - تقدم مركزا.

عمان: المركز الـ81 عالميا، تراجع مركزين.

سوريا: المركز الـ86 عالميا - تراجع 3 مراكز.

فلسطين: المركز الـ92 عالميا - تقدم 3 مراكز.

البحرين: المركز الـ97 عالميا - تراجع 5 مراكز.

موريتانيا: المركز الـ110 عالميا - تقدم 3 مراكز.

لبنان: المركز الـ112 عالميا - تقدم 3 مراكز.

ليبيا: المركز الـ113 عالميا - تراجع 3 مراكز.

السودان: المركز الـ118 عالميا - تراجع مركزا.

الكويت: المركز الـ134 عالميا - تراجع مركزا.

اليمن: المركز الـ144 عالميا - تقدم مركزا.

جزر القمر: المركز الـ107 عالميا - تقدم مركزا.

جيبوتي: المركز الـ195 عالميا - تقدم مركزا.

الصومال: المركز الـ200 عالميا - تراجع مركزا.