4 خيارات تنتظر السوبر المصري بعد اعتذار الإمارات

خبرني - يبحث الاتحاد المصري لكرة القدم عن بلد جديد لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري لعام 2026، التي من المقرر أن تقام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري لعام 2026 خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة الزمالك بطل الدوري وبيراميدز بطل كأس مصر والمصري المتوج بكاس الرابطة، إلى جانب فريق آخر ستتم دعوته بالكارت الذهبي.

وكشفت مصادر إعلامية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أنه تم التواصل مع المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر لاستضافة السوبر المصري 2026.

وكانت دولة الإمارات اعتذرت عن عدم استضافة كأس السوبر المصرية بعد استضافتها لها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

واستضافت الإمارات بطولة كأس السوبر المصري خلال آخر 5 نسخ، وقبلها في 4 مناسبات أخرى، ليصل المجموع إلى 9 نسخ، في حين أُقيمت في القاهرة لآخر مرة عام 2021.

وتبقى إقامة السوبر المصري على أرض الفراعنة أحد الاحتمالات الواردة حال عدم التوصل لاتفاق مع أي من الدول المشار إليها في استضافة البطولة.

ويعد الأهلي هو الأكثر تتويجاً بالسوبر المصري برصيد 16 لقبا، يليه الزمالك بـ4 تتويجات، ثم المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بلقب لكل فريق.