كيف تختار جهاز «لاب توب» للدراسة أو العمل؟.. مواصفات رئيسية لا تتنازل عنها

خبرني - لا تقتصر عملية شراء جهاز لاب توب جديد على اختيار الموديل الأغلى سعراً أو الشاشة الأكبر حجماً، بل تعتمد بالأساس على تحديد المواصفات الفنية التي تلبي احتياجاتك الاستخدامية اليومية بدقة.

نقدم لك هذا الدليل العملي للتعرف على أهم المواصفات الأساسية في الحاسوب المحمول، وكيف تختار منها ما يناسب طبيعة عملك أو دراستك دون دفع تكاليف إضافية في ميزات لا تحتاجها، وفقا لموقع " allithypermarkt"



المعالج (CPU): عقل الحاسوب والمسؤول عن السرعة

المعالج هو العقل المدبر للجهاز، وهو المحدد الرئيسي لسرعة تنفيذ المهام وتسهيل التصفح والأداء العام.

Intel Core i3 / AMD Ryzen 3: خيار ممتاز للمهام اليومية الخفيفة مثل تصفح الإنترنت، ومطالعة البريد الإلكتروني، واستخدام تطبيقات Microsoft Office.

Intel Core i5 / AMD Ryzen 5: الخيار المثالي والأنسب للطلاب، وموظفي المكاتب، والمهام متعددة الوسائط متوسطة الكثافة.

Intel Core i7/i9 أو Ryzen 7/9: الملاذ الأفضل لهواة الألعاب السريعة، والمبرمجين، ومصممي المونتاج والمحتوى، وللمعاملات البرمجية الشاقة.

وإذا كنت تخطط للاحتفاظ بجهازك لعدة سنوات قادمة، فإن الاستثمار في معالج أقوى قليلاً يُعد خطوة ذكية لضمان مواكبة التحديثات.

الذاكرة العشوائية (RAM): سلاحك لتعدد المهام بسلاسة

تحدد الذاكرة العشوائية مدى كفاءة اللاب توب في تشغيل عدة تطبيقات وبرامج في وقت واحد دون بطء.

8 غيغابايت: الحد الأدنى الموصى به حاليًا للاستخدام اليومي المعتاد.

16 غيغابايت: السعة المثالية لألعاب الفيديو، والأعمال الإبداعية، والمهام الاحترافية متعددة التطبيقات.

32 غيغابايت فما فوق: مخصصة لأعمال الرندر والتصميم ثلاثي الأبعاد (3D)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحرير الفيديو عالي الدقة.

وحدة التخزين (Storage): السرعة والسعة

اختر دائمًا أقراص الحالة الصلبة SSD وتجنب أقراص HDD التقليدية، حيث توفر وحدات SSD سرعة فائقة في الإقلاع، ونقل الملفات، واستجابة البرامج.

سعة 512 غيغابايت SSD: مريحة ومناسبة لشريحة واسعة من المستخدمين.

سعة 1 تيرابايت SSD أو أكثر: موصى بها للمصممين، وصنّاع المحتوى، وعشاق الألعاب ممن يتعاملون مع أحجام ملفات ضخمة.

الشاشة (Display): تجربة بصريّة مريحة للعين

تؤثر الشاشة بشكل مباشر على تجربتك اليومية أكثر مما تتوقع.

الدقة (Resolution): تُعد دقة Full HD (1920x1080) الحد الأدنى المعياري للشراء حاليًا، بينما تُعتبر دقة 2K أو 4K الخيار الأفضل للمصممين ومحرري الفيديو.

نوع اللوحة (Panel): تضمن لوحات IPS زوايا رؤية أوسع ودقة ألوان أعلى، وهو أمر حيوي لصناع المحتوى ومحرري الصور.

كارت الشاشة المدمج (Integrated Graphics): كافٍ تمامًا للأعمال المكتبية، وتصفح الإنترنت، ومتابعة الفيديوهات.

كارت الشاشة المنفصل (Dedicated GPU - NVIDIA / AMD): عنصر أساسي لألعاب الفيديو الحديثة، والتصميم ثلاثي الأبعاد، ومنتجة الفيديوهات المعقدة.

عمر البطارية وسهولة التنقل

إذا كانت طبيعة عملك أو دراستك تتطلب التنقل المستمر بين الجامعة، أو المكتب، أو المقاهي، ابحث عن أجهزة توفر عمر بطارية يتراوح بين 8 إلى 12 ساعة.

أحجام الشاشات وتناسبها مع الاستخدام:

13 - 14 بوصة: خفيف الوزن، ومثالي للسفر والتنقل اليومي.

15 - 16 بوصة: المزيج المتوازن بين مساحة العمل وسهولة الحمل.

17 بوصة: بديل مناسب لأجهزة المكتب (Desktop Replacement)، يوفر شاشة ضخمة وأداءً قويًا لكنه أقل ملاءمة للتنقل المتكرر.

وفي النهاية لا يوجد لاب توب "مثالي للجميع"؛ فالخيار الأفضل يعتمد كليًا على طبيعة استخدامك اليومية سواء كنت طالبًا، أم صانع محتوى، أم لاعبًا، أم رجل أعمال. قم بتحديد أولوياتك وبناءً عليها اختر المواصفات التي تضمن لك استثمارًا ذكيًا طويل الأجل