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داعم مجهول يقدّم 24.6 ألف دينار للجهاز الفني في الوحدات

  • 07 أكتوبر 2026
  • 20:10
داعم مجهول يقدّم 246 ألف دينار للجهاز الفني في الوحدات

خبرني - كشف الرئيس الفخري لنادي الوحدات، عماد الدميسي، عن تقديم أحد الداعمين تبرعا ماليا بقيمة 24,600 دينار، خصص لدعم الجهاز الفني للنادي، رافضا الكشف عن اسمه.

وقال الدميسي إن الداعم قدم المبلغ لصالح الجهاز الفني، مؤكدا تقديره لهذه المبادرة، وموجها الشكر له ولجميع الداعمين الذين يواصلون مساندة نادي الوحدات والوقوف إلى جانبه.

ووجه الدميسي رسالة شكر إلى جماهير الوحدات، مثمنا مساهمات الداعمين وما يقدمونه من دعم للنادي بمختلف أشكاله.

وأكد في ختام رسالته تقديره لجميع الداعمين، مشيدا بمساندتهم المتواصلة لنادي الوحدات.

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