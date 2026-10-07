ضبط أكثر من 40 موقعا لحجز المواقف العامة بصورة غير قانونية في عمان

خبرني - ضبطت أمانة عمان الكبرى أكثر من 40 موقعا لحجز المواقف العامة بصورة غير قانونية، فيما تجاوز عدد الأشخاص المحالين إلى الحاكم الإداري 15 شخصا، وفق المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في الأمانة غازي الحديد.

وقال الحديد لـ"المملكة"، الأربعاء، إن الحملة على خدمات اصطفاف السيارات "الفاليت" غير المرخصة مستمرة على مدار العام، مشيرا إلى تكثيفها في ظل كثرة الشكاوى المتعلقة بحجز المواقف بصورة مخالفة.

وأوضح أن العدد الدقيق للأشخاص المحالين إلى الحاكم الإداري غير متوافر لديه حتى الأربعاء، لكنه أكد أنه تجاوز الرقم المعلن سابقا والبالغ 15 شخصا.

ودعا الحديد المواطنين إلى التأكد من ترخيص خدمة "الفاليت" أو مواقف السيارات قبل استخدامها، مبينا أن الترخيص يجب أن يكون ظاهرا بما يتيح التحقق من قانونية الخدمة، فيما يمكن تقديم الشكاوى عبر الخدمات الإلكترونية لأمانة عمان أو الاتصال الموحد وأرقام الطوارئ.

وأشار إلى أن نظام ترخيص اصطفاف السيارات "الفاليت" الصادر في أيار 2026 يحدد شروطا وتعليمات للحصول على الترخيص، فيما تتم إجراءات الترخيص عبر لجنة تضم أمانة عمان ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، بمشاركة إدارة السير والدفاع المدني.

وبين الحديد أن الأمانة لا تتدخل في أسعار خدمة "الفاليت"، موضحا أن تحديد المبلغ الذي تتقاضاه الشركات لا يدخل ضمن صلاحياتها بعد حصول الشركة على الترخيص.