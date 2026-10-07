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نائب أردني يطالب بطرح الثقة بوزير المياه: مواطنون بلا مياه لشهرين

  • 07 أكتوبر 2026
  • 18:57
نائب أردني يطالب بطرح الثقة بوزير المياه مواطنون بلا مياه لشهرين

خبرني - طالب النائب تيسير أبو عرابي العدوان بطرح الثقة بوزير المياه رائد أبو السعود، منتقدا ما وصفه بتجاوزات في الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل شكاوى من انقطاع المياه لفترات طويلة.

وقال أبو عرابي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع نيابي الأربعاء، إن وزير المياه أقر بوجود ساعات مياه "تعد هواء"، مشيرا إلى أن المواطن ينتظر أسابيع دون وصول المياه إلى منزله.

وأضاف أن أجزاء من قاعدته الانتخابية في عمان لا تصلها المياه لمدة شهرين كاملين، مؤكدا أن معاناة المواطنين في هذا الملف تتطلب موقفا نيابيا.

وبين أن مكتبه يستقبل يوميا أكثر من 20 شكوى تتعلق بعدم وصول المياه إلى المنازل، في الوقت الذي تستمر فيه فواتير المياه بالمطالبة بالدفع.

ودعا أبو عرابي زملاءه النواب إلى طرح الثقة بوزير المياه، على خلفية ما وصفه باستمرار معاناة المواطنين من ضعف وصول المياه إلى منازلهم.

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