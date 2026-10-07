في مخيم للنازحين على أطراف تعز، تعدّ امرأة أيامها الأخيرة قبل الولادة. لا ماء عندها، ولا مال، ولا شيء ترهنه هذه المرّة. ومنذ يومين أُغلقت الطرق حول مدينتها.

تقول رؤى علِي النازحة في أحد المخيمات بتعز: "ما فيش معانا لا ماء ولا معانا شي". هي في شهرها التاسع، ولا تزال تتذكر ولادتها الماضية. يومها تعسّر الوضع، فنُقلت إلى المستشفى. ولتدفع تكاليف تلك الليلة، رهنت بطاقتها الشخصية، وباعت المساعدات القليلة التي تسلّمتها من إحدى المنظمات. وحين تُسأل كيف تتوقع ولادتها هذه المرّة، تصمت لحظة ثم تقول: "على الله". خوفها الأكبر أن تشتد الحرب فلا تستطيع الخروج من المخيم عندما يحين موعد ولادتها.

الطريق الأخير يُغلق

رؤى ليست الوحيدة التي تخشى عدم الوصول إلى الخدمات الطبية المناسبة خاصة مع إغلاق آخر منفذ لمحافظة تعز في صباح الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول، حيث نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية قولها إن جماعة أنصار الله قطعت طريق إمداد يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

وقالت مصادر عسكرية حكومية وشهود عيان يوم الأحد إنّ "الحوثيين تمكّنوا من قطع طريق تعز عدن وفرض حصار على تعز بعد أيام من القتال". وأكدت المصادر أنّ الحوثيين تمكّنوا "من الوصول إلى خط السمسرة والصافية وقطع الطريق ووقف الحركة".

كما أغلقت قيادة محور تعز الحكومية المنفذ الشرقي للمدينة "لدواعٍ أمنية"، لتفقد تعز بذلك كل المنافذ التي يمكن أن تعبر من خلالها شاحنات الإمدادات، وهو ما بدأ يثير المخاوف في المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين.

مستلزمات طبية في طريقها للنفاد

في مستشفى الثورة، أكبر مستشفيات المدينة، بدأ القلق يتزايد. يقول محمد الفقيه، مدير إدارة الجودة في المستشفى، لبرنامج يوميات الشرق الأوسط، الذي يبث عبر بي بي سي، إن قطع الطرقات من جميع الاتجاهات أدى إلى تدهور القطاع الصحي.

أكثر ما يقلق بشأنه أوضاع المصابين بالأمراض المزمنة، إذ يقول إن أدويتهم في طريقها إلى النفاد، ويحذّر من أن ذلك "سيظهر بشكل جليّ خلال أيام". ويضيف أن المستلزمات الطبية كانت شحيحة أصلاً قبل الحصار.

سوق تُسابق الهلع

في أسواق المدينة تغيّر المشهد خلال ساعات. يقول أحد السكان إن الأسعار ارتفعت بأكثر من الضعف، خاصةً الخضراوات، وذلك بعد يوم واحد من حصار جماعة أنصار الله للمحافظة.