أثارت وفاة فنية مختبر روسية في مركز أبحاث الطاعون بسيبيريا مخاوف دولية وتساؤلات بشأن احتمال حدوث تسرب مخبري لبكتيريا الطاعون، بعدما ربط مسؤولون روس في البداية وفاتها بالمرض قبل أن تتراجع السلطات لاحقاً عن هذا الربط وتنفي وجود صلة بين الوفاة والطاعون.

وكانت داريا شيبيلوفا، البالغة 28 عاماً، تعمل في معهد سيبيريا والشرق الأقصى لمكافحة الطاعون، ونُقلت إلى المستشفى في نهاية سبتمبر/أيلول، قبل أن تتوفى بعد ثلاثة أيام في بلدة شيليخوف قرب العاصمة الإقليمية إيركوتسك. وتشير تقارير إلى أن وفاتها حدثت في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول، لكن لم يتم التأكد من المعلومة بشكل مستقل.

وأعقب وفاتها عدد من الإجراءات الاحترازية، بينها فرض الحجر الصحي على المستشفى الذي عولجت فيه، واعتماد مصنع ألمنيوم محلي نظاماً لإلزام العاملين بارتداء الكمامات، فضلاً عن إلغاء فعالية عامة في إيركوتسك.

وفي الجمعة التالية، أعلن حاكم المنطقة إيغور كوبزيف أن كبير أطباء الصحة في روسيا وصل إلى إيركوتسك للتحقيق في "حالة مشتبه بها لعدوى شديدة الخطورة"، مشيراً إلى مراقبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال بشيبيلوفا. وذكرت صحيفة "إزفيستيا" أن عدد الخاضعين للمراقبة الطبية بلغ 197 شخصاً.

وفي اليوم نفسه، قال حاكم منطقة بورياتيا المجاورة إن فنية المختبر توفيت بسبب الطاعون، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال حدوث تسرب من المختبر. كما نقل صحفي محلي، في تقرير لم يتم التحقق منه، أن الباحثة ربما أصيبت بالمرض بعد كسر أنبوب اختبار.

لكن هيئة حماية المستهلك والصحة الروسية "روس بوتريب نادزور" سعت لاحقاً إلى نفي هذه الرواية، وقالت إن الموظفة، من دون أن تسميها، توفيت نتيجة التهاب رئوي مجهول السبب، وإن الفحوص لم تكشف عن "أي كائنات دقيقة مرتبطة بنشاطها المهني".

وأعقب ذلك حذف وسيلة إعلام اتحادية مؤيدة للحكومة خمسة منشورات كانت تشير إلى احتمال وجود حالة طاعون، كما حذفت سلطات مدينة بايكالسك رسالة كانت تحذر من السفر إلى شيليخوف بسبب احتمال وجود إصابة بالطاعون.

وفي المقابل، نقل موقع إخباري محلي مستقل، عن مصادره أن أربعة مستشفيات على الأقل في إيركوتسك أُغلقت لمدة ثلاثة أسابيع في إطار الحجر الصحي، إلا أن هذه المعلومة لم تؤكدها السلطات رسمياً.