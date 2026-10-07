انخفاض ثان على أسعار الذهب في الأردن اليوم

خبرني - شهدت أسعار الذهب انخفاضا في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية، مساء الأربعاء، ليبلغ مجموع الانخفاض على الذهب عيار 21 في التسعيرتين 120 قرشا للغرام الواحد.

وانخفضت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية بواقع 90 قرشا لعيار 24، و80 قرشا لعيار 21، و70 قرشا لعيار 18، مقارنة مع التسعيرة الصباحية، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة المسائية، انخفض سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"، الأكثر رغبة من المواطنين، إلى 83.4 دينار لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 79.6 دينار لجهة الشراء.

كما انخفض سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة إلى 95.70 و73.90 دينار على التوالي.

وتاليا الأسعار بالتفاصيل :