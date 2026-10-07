تونسي بصفائح اردنية .. تحذير من طريقة جديدة لغش زيت الزيتون

خبرني - حذّر المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران من إمكانية لجوء البعض الى طريقة جديدة للغش في زيت الزيتون الأردني ، عبر إعادة تعبئته بقايا زيت الزيتون التونسي في الأسواق الأردنية في صفائح جديدة وبيعها على انها زيت بلدي.

وطالب العوران بإيجاد آلية لتنظيم بقايا زيت الزيتون التونسي الموجود في الأسواق المحلية، لمنع إعادة تعبئته في صفائح جديدة وطرحه على أنه منتج محلي.

وشدد العوران على ان العروض على زيت الزيتون البلدي بأسعار تتراوح بين 50 و60 دينارا من طرق الغش والاحتيال ، مؤكدا أن كلفة التنكة على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا، ما يجعل تلك الأسعار غير منطقية مقارنة بكلفة الإنتاج.

ودعا العوران المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة، محذرا من أشخاص ينتحلون صفة أصحاب مزارع أو مسوقين للزيت، ومن آخرين في محيط المعاصر يدّعون أنهم عصروا محصولهم ويبيعون الزيت على أنه منتج طازج.

وشدد على أن معاصر الزيتون لن تبدأ عملها إلا بعد منتصف الشهر الحالي وبقرار من وزارة الزراعة.