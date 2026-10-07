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حسان يوجِّه وزارة التَّنمية باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين

  • 07 أكتوبر 2026
  • 17:37
حسان يوجِّه وزارة التَّنمية باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين

خبرني  -  وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء، وزارة التنمية الاجتماعية، للاستمرار باستبدال المدافئ غير الآمنة للمواطنين بمدافئ أخرى آمنة.

ويأتي القرار حرصا على سلامة المواطنين، وبهدف توفير وسائل تدفئة آمنة لهم قبل بدء فصل الشتاء، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستبدال أي نوع من المدافئ غير الآمنة التي قد لا تتوافر فيها متطلبات السلامة والأمان، بأخرى ذات مواصفات آمنة.

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر كانون الثاني الماضي، تكليف وزارة التنمية الاجتماعية باستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة، وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، وذلك من خلال مديريات ومراكز التنمية الاجتماعية في المحافظات.

على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المختصة، بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع والمحال التجارية المختصة بتصنيع وبيع المدافئ؛ للتأكد من استخدام متطلبات السلامة والأمان في جميع وسائل التدفئة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط أي مخالفات، والتعامل معها وفق أحكام القوانين والتشريعات الناظمة، وعدم التهاون في ذلك على الإطلاق.

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