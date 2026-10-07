ولي العهد يؤكد من كراوتيا يؤكد موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينين

ولي العهد يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية

ولي العهد: ضرورة عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد في المنطقة

ولي العهد يشدد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة

ولي العهد يعيد التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين

ولي العهد يحذر من التطورات في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك اعتداءات المستوطنين

مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"، المنعقدة في كرواتيا تحت شعار "نحو المزيد من الأمن والاستدامة والمنعة في إقليم المتوسط".

وثمن سموه، في كلمة ألقاها خلال القمة، دعوة الأردن للمشاركة في هذه القمة للعام الثالث، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين المملكة ودول مجموعة "ميد 9".

وأكد سمو ولي العهد، أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضرورة عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد في المنطقة.

ونوه سموه إلى تداعيات حرب إيران على المنطقة والعالم، إذ تعرضت بعض الدول لهجمات، بينما واجهت دول عديدة تحديات اقتصادية كارتفاع الأسعار ونقص موارد الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، مبينا أن الأردن شهد انعكاسات الحرب على الجانبين.

وشدد سمو ولي العهد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا، لا سيما في ظل وضع قيود على تدفق المساعدات، بما فيها القادمة من الأردن.

وأعاد سموه التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي يجب وقفه.

وحذر سمو ولي العهد من التطورات في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

وبالحديث عن الأوضاع في سوريا ولبنان، أكد سموه أن الأردن يعمل بشكل وثيق مع شركائه لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق الاستقرار والتنمية فيهما وضمان سيادتهما، رغم ما تشكله الاعتداءات الإسرائيلية من تحد لهذه الجهود.

وأشار سمو ولي العهد إلى العلاقات الأردنية الأوروبية، لافتا إلى الإمكانات المتاحة للأردن ودول مجموعة "ميد 9" للبناء عليها من خلال مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، بما يعزز فرص العمل والتعليم وتبادل الخبرات.

‏وبين سموه أن الأردن يشكل بوابة استراتيجية تصل منطقة الشرق الأوسط بأوروبا، ويوفر فرصا مهمة في مجالات عديدة كالربط الكهربائي، والطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، والربط الرقمي، والبنية التحتية، والممرات اللوجستية.

ولفت سمو ولي العهد إلى أنه سيتم عرض العديد من هذه الفرص خلال مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل.