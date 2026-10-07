الاردن .. 5.1 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 9 أشهر

خبرني - عمان 7 تشرين الأول (بترا)- ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني في أيلول الماضي بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليبلغ 720.5 مليون دينار، فيما سجلت حركة بيع العقار ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة للفترة ذاتها.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، ارتفع حجم التداول العقاري خلال أيلول بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت إيرادات الدائرة نحو 28.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 14 بالمئة مقارنة بأيلول 2025، و5 بالمئة مقارنة بآب الماضي.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي نحو 5.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي خلال الأشهر الـ9 الأولى بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى نحو 210.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهرت بيانات التقرير ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال أيلول بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 3 بالمئة مقارنة بآب الماضي.

وعلى مستوى الأشهر الـ9 الأولى من العام، تراجعت حركة بيع العقار بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، نتيجة انخفاض بيوعات الشقق بنسبة 3 بالمئة، وبيوعات الأراضي بنسبة 8 بالمئة.

وبحسب البيانات، يعكس أداء السوق خلال أيلول ارتفاعا في حجم التداول وحركة البيع مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في وقت بقي فيه الأداء التراكمي منذ بداية العام دون مستوى الفترة المقابلة من العام الماضي.