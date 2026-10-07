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اتفاقية لتحسين جودة بث التلفزيون الأردني والرياضية

  • 07 أكتوبر 2026
  • 16:32
اتفاقية لتحسين جودة بث التلفزيون الأردني والرياضية

خبرني  -  أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع قمر "عربسات بدر 8"، بهدف تحسين جودة البث التلفزيوني والإذاعي، وتوسيع نطاق الاستقبال بجودة ومعايير فنية وتقنية عالية، في إطار حرصها المستمر على مواكبة أحدث التطورات التقنية والارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية المقدمة للجمهور.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أنه بموجب هذه الاتفاقية، يمكن للمشاهدين والمستمعين متابعة حزمة قنوات وإذاعات المؤسسة عبر الإعدادات والتردد الجديد والموحد على قمر عربسات (BADR-8).

وأشارت إلى أن هذا التحديث يشمل كذلك البث بجودة "HD" عالية الدقة لكل من القناة الأولى والقناة الرياضية، كما يغطي التحديث باقة الإذاعات الرسمية، والتي تشمل إذاعة القرآن الكريم وإذاعة البرنامج العام إضافة إلى إذاعة عمان أف أم وإذاعة البرنامج الأجنبي.

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