رسالة شكر وعرفان من اللواء المتقاعد رامي الدباس

خبرني - وجه اللواء المتقاعد رامي الدباس رسالة شكر وعرفان فور صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة لواء واحالته إلى التقاعد، تالياً نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

انني وبعد مسيرة حافلة بالعطاء والانتماء في ميادين الشرف والواجب، تعجز الكلمات عن اختصار ما في القلب من مشاعر، ويغدو الوفاء أبلغ من كل حديث، وفاءٌ لوطنٍ كانت خدمته شرفاً، ولقائدٍ كانت ثقته دافعاً للعطاء، ولمؤسسةٍ كان الانتماء إليها وساماً، ولرجالٍ كانوا رفاق الدرب والسلاح.

وبعد مسيرة امتدت لما يقارب الأربعة عقود، أترجل اليوم عن موقعي في مديرية الأمن العام، حاملاً معي أصدق مشاعر الولاء والعرفان إلى سيدي ومولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، الذي لطالما أحاط جهاز الأمن العام ورجاله برعايته وثقته، ورسّخ نهجاً جعل من أمن الوطن واستقراره وخدمة المواطن رسالةً لا تعرف التهاون، ومن رجل الأمن العام نموذجاً في الانضباط والاحتراف والتضحية.

كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، حفظه الله، لما يوليه من اهتمام ورعاية بمنتسبي مديرية الأمن العام، وما يجسده سموه من نموذج شبابي قيادي يبعث في نفوسنا الاعتزاز والأمل بالمستقبل، ويؤكد أن مسيرة العطاء والانتماء للوطن ماضية بثبات، وأن رجال الأمن العام يحظون دائماً بالتقدير والدعم والاهتمام.

ويكفيني فخراً أنني أمضيت سنوات خدمتي تحت راية الأردن، وفي مؤسسة كان شرفها من شرف رسالتها، وأنني كنت واحداً من رجالها الذين حملوا الأمانة، وأدوا الواجب، ومضوا حيث كان الوطن بحاجتهم .

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، على قيادته المسؤولة التي يشهد لها القاصي والداني، وعلى ما قدمه ويقدمه من دعم ورعاية لمرتبات المديرية، وعلى نهجه في تعزيز المهنية والانضباط والارتقاء بمستوى الأداء، بما يليق برسالة الأمن العام ومكانته الوطنية.

أما إخوتي رفاق السلاح، فلكم من القلب ما تعجز الكلمات عن حمله، فقد جمعتنا سنواتٌ من العمل والمواقف، وتقاسمنا التعب والمسؤولية والنجاح، ووقفنا في مواقع مختلفة، لكننا كنا دائماً على عهدٍ واحد، أن يبقى الأردن أولاً، وأن تبقى رايته فوق كل اعتبار.

أغادر اليوم الزي العسكري، لكنني لا أغادر زمالتكم، ولا أنسى يوماً شرف الوقوف بينكم، أغادر الموقع لكنني أحمل معي ذاكرة الميدان، ووجوه الرجال، وكل موقف علّمني أن الأمن العام ليس مجرد مؤسسة يعمل فيها الإنسان، بل بيت يصنع الرجال، ويمنحهم شرفاً يبقى معهم حتى بعد أن تنتهي سنوات الخدمة.

وفي ختام هذه المسيرة، لا أقول وداعاً بل أقول، شكراً لوطنٍ منحني شرف خدمته، وشكراً لقيادةٍ أعتز بالعمل في ظلها، وشكراً لمؤسسة كانت جزءاً من عمري وتاريخي، وشكراً لرفاقٍ سيبقون في القلب ما بقي في العمر نبض.



حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين، وحفظ الأردن عزيزاً آمناً شامخاً، وأدام على رجاله شرف خدمته، ووفقهم لمواصلة حمل الأمانة وصون الوطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللواء المتقاعد المهندس رامي الدباس