جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شاباً سورياً من ذوي الإعاقة بعد إطلاق النار عليه

خبرني - أفادت مصادر أهلية في القنيطرة بقيام قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية اليوم الأربعاء بالتوغل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وقد اعتقلت القوة شابا من ذوي الإعاقة بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته في قدمه، قبل أن تنسحب في وقت لاحق من البلدة.

ووفقا للمصادر فإن القوة الاسرائيلية التي انتشرت في أحياء البلدة قامت بنقل الشاب المصاب بواسطة نقالة قبل اعتقاله وحمله إلى جهة غير معروفة فيما لم تعرف حتى اللحظة ملابسات الحادثة ودوافعها كما لم تعرف الحالة الصحية للشاب المصاب في قدمه ومدى خطورة الإصابة.

وجاءت هذه الحادثة بعد يوم واحد من قيام الجيش الاسرائيلي بإطلاق سراح شابين كان قد احتجزهما في محافظة القنيطرة لنحو يومين عقب إطلاق النار عليهما وإصابة أحدهما بجروح.

وقبل يومين كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه مزارعين كانوا يعملون ‏في الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعتها بريف دمشق الغربي الأمر الذي ‌‏أدى تضرر سيارة أحد المزارعين بعد إصابتها بالرصاص.‏

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي توغلاته اليومية في أراضي الجنوب السوري منتهكا اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 حيث يقوم بمداهمة بيوت المواطنين السوريين واعتقالهم وإطلاق النار عليهم كما يقوم بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم ويمنع الرعاة كذلك من الوصول إلى مراعيهم عبر إقامة الحواجز ورفع السواتر وتجريف التربة وتلويثها.

وترفض دمشق كل الإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي وتصفها بأنها باطلة وغير قانونية كما تطالب بالانسحاب إلى خط الهدنة التي أعقبت حرب العام 1973 والتي تصادف ذكراها هذه الأيام.