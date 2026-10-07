أوروبا تخصص 1.24 مليار يورو لأوكرانيا لإنتاج المسيرات والصواريخ

خبرني - أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء تخصيص 1.24 مليار يورو لأوكرانيا لإنتاج المسيرات ووسائل اعتراضها وذخائرها والصواريخ، ضمن المكون الدفاعي من قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو.

وقالت المفوضية في بيان إن التمويل مخصص للمسيرات ووسائل اعتراضها وذخائرها والصواريخ التي تنتجها الشركات الأوكرانية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 28.3 مليار يورو للدعم العسكري لأوكرانيا خلال عام 2026، فيما ستتواصل الدفعات الجديدة ضمن المكون الدفاعي للقرض خلال الأسابيع المقبلة.

وبموجب قرض "Ukraine Support Loan"، يخصص نحو 60 مليار يورو للاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، و30 مليار يورو لدعم موازنتها خلال عامي 2026 و2027.

وكانت "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي رفض صرف 27 مليار يورو طلبتها كييف لتغطية نفقاتها العسكرية، رابطا استمرار التمويل بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، في وقت تخضع فيه أموال أوكرانيا لتدقيق أوروبي متزايد.

كما رفض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تسريع تقديم القرض المقرر الذي طلبته السلطات في كييف.

ووفقا للوكالة، يتعلق الأمر بقرض بقيمة 90 مليار يورو لمدة عامين، يخصص نحو 60 مليارا منها للمشتريات الدفاعية و30 مليارا لدعم الميزانية الأوكرانية.

ومن أصل 45 مليار يورو كانت مقررة لهذا العام، لم يقدم الاتحاد الأوروبي إلى كييف حتى الآن سوى 14.9 مليار يورو.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أقر فلاديمير زيلينسكي بوجود فجوة في الميزانية الأوكرانية بلغت 27 مليار دولار، وطالب أوروبا بتقديم جزء من الأموال المخصصة للعام المقبل بشكل فوري.

ورد الاتحاد الأوروبي بأن التخصيص المبكر للأموال لن يؤدي إلا إلى خلق مشكلات بحلول عام 2027، داعيا أوكرانيا إلى التركيز على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحرير الدعم المقرر بالفعل.