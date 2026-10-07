العراق يخفض قيمة الدينار إلى 1520 للدولار وسط ضغوط على صادرات النفط

خبرني - اعتمد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، سعر صرف جديداً للدولار، محدداً سعر بيعه للجمهور عند 1520 ديناراً للدولار، في خطوة تعني خفض قيمة الدينار أمام العملة الأميركية، وفقاً لوثيقة صادرة عن البنك المركزي ونشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع).

وبحسب القرار، حُدد سعر شراء الدولار الأميركي من وزارة المالية عند 1500 دينار لكل دولار، وسعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير، فيما حُدد سعر البيع للجمهور عند 1520 ديناراً.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة.

ودعا البنك المؤسسات كافة إلى اعتماد الأسعار الجديدة في معاملاتها، وتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، وإيقاف العمل بالسعر السابق، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتباراً من بدء يوم العمل.

وفي سياق متصل، ذكرت بلومبرغ أن العراق خفض قيمة عملته بنحو 13% مقابل الدولار، في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لضغوط مع تعرقل صادرات النفط نتيجة الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأشارت إلى أن سعر بيع الدولار للجمهور ارتفع إلى 1520 ديناراً، مقارنة بنحو 1310 دنانير سابقاً.