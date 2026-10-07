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  • الأردن.. السجن لشاب اعتدى على والدته وأشقائه بمخرطة ملوخية

الأردن.. السجن لشاب اعتدى على والدته وأشقائه بمخرطة ملوخية

  • 07 أكتوبر 2026
  • 15:20
الأردن السجن لشاب اعتدى على والدته وأشقائه بمخرطة ملوخية

خبرني - تحول خلاف عائلي داخل منزل في إربد حول استخدام مركبة إلى مشاجرة عنيفة، بعدما أحضر شاب سكينًا ومخرطة ملوخية وهدد والدته واعتدى على شقيقه.

وبحسب قرار المحكمة، بدأ الخلاف عندما رفضت الأم السماح لابنها باستخدام المركبة، قبل أن يتوجه إلى المطبخ ويحضر الأداتين، ثم تطورت المشادة إلى اعتداء متبادل بين أفراد الأسرة.

وأصيب أحد الأشقاء بخمس جروح قطعية في الوجه والرأس، إضافة إلى إصابات في اليد والساعد والرسغ، وخلص التقرير الطبي إلى أن إحدى الإصابات ناجمة عن جر أداة حادة.

وقضت المحكمة بتجريم الشاب بجناية الإيذاء باستخدام أداة حادة، إلى جانب جرائم الإيذاء والتهديد وسب الذات الإلهية وإلحاق الضرر بمال الغير.

وبدأت العقوبة بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات، قبل أن تخفضها المحكمة إلى الحبس سنة واحدة بعد إسقاط الحق الشخصي، مع احتساب مدة التوقيف السابقة، لتصبح العقوبة الأشد واجبة النفاذ.

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