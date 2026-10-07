بدء تشغيل البوابات الإلكترونية للمغادرين في مطار مدينة عمّان

خبرني - بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع شركاء الخدمة، تشغيل البوابات الإلكترونية للمغادرين في مطار مدينة عمّان، في إطار التوسع في توظيف الحلول الرقمية لتسهيل إجراءات السفر وتسريعها وتحسين تجربة المسافرين.

وتتيح البوابات للمواطنين الأردنيين استكمال إجراءات المغادرة بشكل ذاتي وسلس، من خلال أنظمة تحقق إلكترونية تعتمد على بيانات جواز السفر والمؤشرات الحيوية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل وقت الانتظار.

وللاستفادة من الخدمة، يشترط أن يكون المسافر أردني الجنسية، وألا يقل عمره عن 16 عامًا، وأن يحمل جواز سفر ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر، وأن تكون هويته الرقمية مفعلة على تطبيق «سند»، إضافة إلى وجود بصمة عين مسجلة.

ويتطلب استخدام البوابات التسجيل مسبقًا لمرة واحدة من خلال تطبيق «سند»، عبر الدخول إلى خدمات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واختيار خدمة «طلب استخدام البوابات الإلكترونية»، ليتمكن المسافر بعد الموافقة على الطلب من الاستفادة من الخدمة وفق الشروط المعتمدة.

وتبدأ إجراءات العبور عبر البوابات بمسح جواز السفر، ثم بطاقة الصعود إلى الطائرة، ليتم التحقق إلكترونيًا من هوية المسافر وبيانات رحلته، قبل فتح البوابة وإتمام عملية العبور.

ويأتي تشغيل البوابات الإلكترونية في مطار مدينة عمّان استكمالًا للخدمة التي أُطلقت في مطار الملكة علياء الدولي، ضمن التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتسهيل إجراءات السفر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.