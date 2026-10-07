كابيتال بنك يُطلق مبادرة دير مالك للسنة الثالثة على التوالي لتعزيز الثقافة المالية لدى طلبة المدارس

خبرني - أعلن كابيتال بنك إطلاق مبادرة "دير مالك مدارس" للتوعية المالية للسنة الثالثة على التوالي، من خلال أنشطة ينفّذها في عدد من مدارس العاصمة عمّان، بهدف تعريف الطلبة بمفاهيم إدارة المال بأساليب تفاعلية تناسب أعمارهم.

وتركز المبادرة على ربط المفاهيم المالية بمواقف يواجهها الطلبة في حياتهم اليومية، وتشجيعهم على التفكير في خياراتهم المالية وآثارها. وتعتمد أنشطتها على التعلّم باللعب والحوار، بما يتيح للطلبة طرح الأسئلة والمشاركة وتطبيق ما يتعلّمونه بصورة عملية.

وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لكابيتال بنك، التي تضع الثقافة المالية ضمن محاورها الأساسية، وانسجامًا مع جهود البنك المركزي الأردني لتعزيز الثقافة المالية والاشتمال المالي في المملكة.

وأكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أثر غرس المفاهيم المالية لدى الطلبة في سن مبكر، قائلة: "نحرص عبر مبادرة 'دير مالك مدارس' على أن تكون الثقافة المالية تجربة تفاعلية ملموسة تُحفز الطلبة على التفكير والتساؤل بشأن قراراتهم اليومية. ويؤكد استمرار المبادرة للعام الثالث توالياً التزام كابيتال بنك للمساهمة في بناء جيل واعد يمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لإدارة مقدراته المالية بوعي ومسؤولية.”

وأضافت بارطو أن إدراج الثقافة المالية ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك يعكس اهتمامه بتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة المالية، ومساعدة الطلبة على اكتساب مهارات يمكنهم الاستفادة منها مع تقدّمهم في الدراسة والحياة العملية.

وتعتمد أنشطة المبادرة على أساليب تعليمية تفاعلية تشجع الطلبة على المشاركة والتفكير في الخيارات المالية المختلفة وآثارها، بما يجعل المفاهيم المرتبطة بإدارة المال أكثر وضوحاً وقابلية للتطبيق.

ويواصل كابيتال بنك من خلال النسخة الثالثة تقديم هذا المحتوى في البيئة المدرسية، للوصول إلى الطلبة ضمن مساحة تجمع بين التعلّم والمشاركة.