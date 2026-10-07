اللواء الحراسيس يستقبل قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأميركية

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجدي الحراسيس، الأربعاء، قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأميركية الفريق كيفن ليهي والوفد المرافق.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق العسكري بين الجيشين، إضافةً إلى توسيع الشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات العسكرية، بما يعزز الجهود المشتركة في دعم الأمن والاستقرار.

بدوره أعرب الفريق ليهي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأميركي في عمّان.