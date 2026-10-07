الأردن.. فعل منافٍ للحياء تحت شجرة في شارع عام يقود امرأة ورجلًا إلى السجن

خبرني - قادت مراسلات وصور عُثر عليها رجل في هاتف زوجته إلى شكوى قضائية امام المحاكم الأردنية انتهت بالحكم على الزوجة ورجل بالحبس سنتين لكل منهما، بعد إدانتهما بجرمي الزنا وفعل مناف للحياء العلني.

وبحسب تفاصيل القضية، كان الزوج وهو مصري الجنسية داخل منزله وزوجته نائمة، عندما اطلع على هاتفها واكتشف مراسلات بينها وبين الرجل، إلى جانب صور لها بقميص النوم كانت قد أرسلتها إليه.

وبعد مواجهة زوجته بما شاهده، غادر الزوج المنزل لإبلاغ والدها بما حدث، قبل أن تتطور القضية إلى شكوى وملاحقة قضائية.

وخلال التحقيق، أنكر المتهمان التهم، فيما استمعت المحكمة إلى شهادة الزوج واعتمدت ملف القضية التحقيقية ضمن بينات الدعوى.

وخلصت المحكمة، استنادا إلى البينات والاعتراف القضائي الصادر عن الزوجة خلال التحقيق، إلى أن الرجل عاشر زوجة المشتكي تحت شجرة على طرف الشارع العام، معتبرة أن وقوع الفعل في هذا المكان يحقق عنصر العلنية في جرم الفعل المنافي للحياء.

وقضت المحكمة بإدانة كل منهما بجرم الفعل المنافي للحياء العلني، والحكم عليه بالحبس سنة والغرامة 200 دينار، كما أدانت كليهما بجرم الزنا والحكم عليهما بالحبس سنتين.

وبتطبيق العقوبة الأشد، أصبحت العقوبة الواجبة التنفيذ بحق كل منهما الحبس سنتين والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف السابقة.