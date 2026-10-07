غادة عبد الرازق: تزوجت 5 مرات.. والجمهور أساء فهم شخصيتي

خبرني - شغلت الفنانة غادة عبد الرازق اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في برنامج «ABtalks» مع الإعلامي أنس بوخش، مساء أمس الثلاثاء، حيث تحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية وتجاربها الإنسانية، وكشفت عدد زيجاتها الحقيقي، إلى جانب حديثها عن طبيعة شخصيتها التي ترى أنها تعرضت لسوء فهم من جانب الجمهور.

حقيقة زيجاتها

حسمت غادة عبد الرازق الجدل الذي أثير على مدار سنوات بشأن عدد زيجاتها، مؤكدة أن عدد زيجاتها الحقيقية بلغ 5 مرات، وليس 12 كما تردد في بعض التقارير والتصريحات المتداولة عنها.

وأوضحت خلال اللقاء أن حديثها في أوقات سابقة عن أرقام أكبر كان يأتي في إطار التعامل مع التدخل في حياتها الخاصة والتناول الإعلامي المستمر لتفاصيل زيجاتها

كما تحدثت غادة عبد الرازق عن رؤيتها للعلاقات بين الرجل والمرأة، مؤكدة أنها لا تؤمن بفكرة الصداقة بين الرجل والمرأة، وترى أن العلاقة العاطفية تكون أكثر وضوحاً عندما يكون هناك ارتباط حقيقي والتزام واضح.

"الجمهور فاهمني غلط"

وتطرقت الفنانة إلى الصورة التي كونها الجمهور عنها بسبب الشخصيات التي قدمتها على الشاشة، موضحة أن طبيعتها الحقيقية تختلف عن كثير من الشخصيات الحادة والمركبة التي جسدتها في أعمالها الفنية.

وأكدت أن الجمهور أحياناً يخلط بين الشخصية التي تقدمها في الدراما وشخصيتها الحقيقية، وهو ما يجعلها تشعر بأن هناك سوء فهم لطبيعتها، مشيرة إلى أنها شخصية عاطفية وسريعة التأثر والانفعال.

وخلال اللقاء، فتحت غادة عبد الرازق جوانب أخرى من حياتها الشخصية، وتحدثت عن تجاربها المختلفة ونظرتها للحب والزواج والعلاقات الإنسانية، في حوار اتسم بالصراحة وتناول جانباً بعيداً عن الصورة التي تظهر بها على الشاشة.

مشوارها الفني

تُعد غادة عبد الرازق من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية، وبدأت مشوارها الفني في الإعلانات قبل أن تنتقل إلى التمثيل، ولفتت الأنظار من خلال عدد من الأعمال التلفزيونية، قبل أن تحقق حضوراً بارزاً في السينما أيضاً.