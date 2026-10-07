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انتقالات متتالية من العربية إلى سكاي نيوز.. وغموض يحيط بالأسباب

  • 07 أكتوبر 2026
  • 14:53
انتقالات متتالية من العربية إلى سكاي نيوز وغموض يحيط بالأسباب

خبرني - تشهد الساحة الإعلامية العربية سلسلة انتقالات لعدد من العاملين في قناة العربية إلى قناة سكاي نيوز عربية، في تحركات متزامنة أثارت تساؤلات بشأن أسباب مغادرة عدد من الأسماء الإعلامية والإدارية للقناة.

وبحسب ما جرى تداوله، انضم وسام كيروز إلى سكاي نيوز عربية رئيسًا للتحرير، فيما انتقلت المذيعة نادين خماش للعمل مذيعة أخبار في القناة، إلى جانب أحمد بجاتو الذي انضم مديرًا لمكتب سكاي نيوز عربية في القاهرة.

وتأتي هذه الانتقالات خلال فترة متقاربة، في وقت لم تصدر فيه توضيحات رسمية تكشف الأسباب التي دفعت هذه الأسماء إلى مغادرة العربية والانتقال إلى سكاي نيوز عربية.

ولم تعلن القناتان، حتى الآن، تفاصيل رسمية توضح خلفيات هذه التحركات أو ما إذا كانت تأتي ضمن تغييرات أوسع في هيكليهما الإداري والتحريري

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