الأردن.. وعدها بالزواج وبقيت في منزله 19 يوما والقضاء يحكم بحبسهما

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء الزرقاء بإدانة رجل وامرأة بجرم الزنا، والحكم على كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، بعد إقرارهما صراحة أمام المحكمة بوقوع العلاقة الجنسية بينهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى علاقة بدأت بعدما تعرف الطرفان في مطعم كانت المرأة تعمل فيه، حيث تبادلا أرقام الهواتف وتطورت العلاقة بينهما، قبل أن تتكرر اللقاءات بينهما، فيما قالت المرأة إن الرجل وعدها بالزواج.

وبحسب ملف القضية، اصطحب الرجل المرأة لاحقا إلى منزله وعرّفها على والدته، وأخبرها برغبته في الزواج منها، قبل أن تبقى في منزله 19 يوما. وخلال وجودها هناك وقع خلاف بينهما، قالت خلاله إنها تعرضت للضرب، لكنها أكدت أن العلاقة الجنسية بينهما كانت برضاها ولم تكن بالإكراه.

واعتبرت المحكمة أن اعتراف الطرفين الصريح والواضح أثبت وقوع العلاقة الجنسية وتوافر أركان جرم الزنا، ولم يقدم أي منهما بينة تدحض ما قدمته النيابة.

وبناء على ذلك، أعلنت المحكمة إدانتهما وحكمت على كل منهما بالحبس سنة واحدة والرسوم.