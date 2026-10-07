«يا معفنة ويا عجوز شمطاء».. خلاف عائلي ينتهي بحبس أردنية

خبرني - ثبتت محكمة السلط الابتدائية بصفتها الاستئنافية إدانة سيدة بجرمي القدح والتهديد، على خلفية خلاف مع قريبتها تخلله توجيه عبارات مسيئة وتهديدها، وقضت بحبسها أسبوعا وتغريمها 20 دينارا والرسوم.

وبحسب تفاصيل القضية، وجهت السيدة لقريبتها عبارات منها: «يا بنت الحرام، يا وسخة، يا معفنة، يا عجوز شمطاء، إن شاء الله تموتي وتندعسي»، كما هددتها بمنعها من الدخول إلى المنزل.

وشهد أحد الأشخاص أمام المحكمة بأنه رأى المشتكى عليها تقف على شباك المنزل وتوجه للمشتكية عبارات مسيئة، من بينها: «الله لا يوفقك، الله لا يسامحك، يا بنت الحرام».

واعتبرت المحكمة أن العبارات الثابتة تشكل جرم القدح، وأن التهديد كان من شأنه التأثير في نفس المشتكية، مشيرة إلى أنها مكثت فترة من الوقت في منزل والدتها عقب الواقعة.

وأيدت المحكمة الحكم المستأنف، فيما برأت السيدة من بعض التهم الأخرى لعدم قيام الدليل القانوني عليها، كما ردت الادعاء بالحق الشخصي.