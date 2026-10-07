أسرة تذبح ابنتها.. جريمة قتل جماعية تهز الجيزة في مصر

خبرني - شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمة قتل مأساوية، راحت ضحيتها سيدة في العقد الثالث من العمر، بعدما أقدم والدها وشقيقها وخالها على قتلها ذبحًا، قبل التخلص من جثمانها بإلقائه داخل مجرى مائي بمركز العياط.

وتعود جذور الواقعة إلى عثور الأهالي على جثمان السيدة داخل مجرى مائي، حيث ظهرت عليها آثار ذبح، في مشهد كشف عن تعرضها لجريمة قتل قبل إلقاء جثمانها في المياه.

وكشفت التحقيقات أن الضحية كانت منفصلة عن زوجها، وأن خلافات أسرية ارتبطت بتغيبها المتكرر عن المنزل، إلى جانب أحاديث وتداول مزاعم بشأن سمعتها، وهو ما دفع والدها وشقيقها وخالها إلى اتخاذ قرار بالتخلص منها وقتلها.

وبحسب اعترافات المتهمين، استدرج الثلاثة المجني عليها، ثم أعطوها عقارًا منومًا حتى فقدت وعيها، قبل أن يعتدوا عليها بسلاح أبيض (سكين) ويذبحوها، لتنتهي حياتها داخل منزل أسرتها.

وعقب تنفيذ الجريمة، وضع المتهمون جثمان الضحية داخل سيارة ملاكي، وتوجهوا به إلى المجرى المائي، وألقوها في المياه في محاولة لإخفاء الجريمة والتخلص من الجثمان.

ووفقًا للتحقيقات أن المتهمين هم والد المجني عليها، ويبلغ من العمر 50 عامًا، وشقيقها البالغ 26 عامًا، إلى جانب خالها، كما تبين أن الشقيق والخال سبق اتهامهما في قضايا أخرى.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، ورووا تفاصيل التخلص من المجني عليها وإلقاء جثمانها في المجرى المائي، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحقيق في ملابسات الجريمة ودوافعها.