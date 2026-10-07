الأردن .. خياط أمام المحكمة بسبب قبلة في الهواء لزبونة .. وهذا ما قرره القضاء

خبرني - قضت محكمة المفرق بتأييد براءة خياط من تهمة عرض فعل مناف للحياء، بعد شكوى تقدمت بها سيدة قالت إنه وجه إليها عبارات غزل وتعليقات على شكلها أثناء وجودها في المخيطة لإصلاح سحاب بنطالها.

وبحسب تفاصيل القضية، قالت المشتكية إن الخياط علّق على وزنها بعبارة: «إنتِ نصحانة ومشان هيك البنطلون بفلت»، قبل أن يرسل قبلة في الهواء باتجاهها.

وأيدت المحكمة قرار البراءة، بعد أن وجدت تناقضات في أقوال المشتكية أمام إدارة حماية الأسرة والأحداث والمدعي العام ومحكمة الدرجة الأولى، خصوصا في توقيت الواقعة والعبارات التي قيلت خلالها.

وخلصت المحكمة إلى عدم وجود بينة كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، وقررت رد الاستئناف وتصديق قرار محكمة صلح جزاء المفرق القاضي ببراءته.