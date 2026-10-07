*
الاربعاء: 07 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • الأردن .. خياط أمام المحكمة بسبب قبلة في الهواء لزبونة .. وهذا ما قرره القضاء

الأردن .. خياط أمام المحكمة بسبب قبلة في الهواء لزبونة .. وهذا ما قرره القضاء

  • 07 أكتوبر 2026
  • 14:27
الأردن خياط أمام المحكمة بسبب قبلة في الهواء لزبونة وهذا ما قرره القضاء

خبرني  - قضت محكمة المفرق بتأييد براءة خياط من تهمة عرض فعل مناف للحياء، بعد شكوى تقدمت بها سيدة قالت إنه وجه إليها عبارات غزل وتعليقات على شكلها أثناء وجودها في المخيطة لإصلاح سحاب بنطالها.

وبحسب تفاصيل القضية، قالت المشتكية إن الخياط علّق على وزنها بعبارة: «إنتِ نصحانة ومشان هيك البنطلون بفلت»، قبل أن يرسل قبلة في الهواء باتجاهها.

وأيدت المحكمة قرار البراءة، بعد أن وجدت تناقضات في أقوال المشتكية أمام إدارة حماية الأسرة والأحداث والمدعي العام ومحكمة الدرجة الأولى، خصوصا في توقيت الواقعة والعبارات التي قيلت خلالها.

وخلصت المحكمة إلى عدم وجود بينة كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، وقررت رد الاستئناف وتصديق قرار محكمة صلح جزاء المفرق القاضي ببراءته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

«يا معفنة ويا عجوز شمطاء».. خلاف عائلي ينتهي بحبس أردنية
«يا معفنة ويا عجوز شمطاء».. خلاف عائلي ينتهي بحبس أردنية
  • 2026-10-07 14:39
محافظ إربد يكشف التفاصيل الكاملة لسقوط (أحداث في عبارة)
محافظ إربد يكشف التفاصيل الكاملة لسقوط (أحداث في عبارة)
  • 2026-10-07 08:42
سقوط طفلين في شبكة لتصريف مياه الأمطار جنوبي إربد
سقوط طفلين في شبكة لتصريف مياه الأمطار جنوبي إربد
  • 2026-10-07 06:54
مأساة على طريق العقبة.. حادث سير يخطف 3 من شباب التخليص
مأساة على طريق العقبة.. حادث سير يخطف 3 من شباب التخليص
  • 2026-10-06 21:34
الاردن .. 4 وفيات بحادث تريلا محملة بالرمان على الطريق الخلفي بالعقبة
الاردن .. 4 وفيات بحادث تريلا محملة بالرمان على الطريق الخلفي بالعقبة
  • 2026-10-06 20:41
صياد عثر على جثتها .. فك لغز اختفاء اردنية في اميركا
صياد عثر على جثتها .. فك لغز اختفاء اردنية في اميركا
  • 2026-10-06 18:29