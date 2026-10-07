تجميد إنتاج الجزء الثاني من فيلم The Batman مؤقتًا

خبرني - دخل واحد من أكثر المشاريع السينمائية ترقبًا في هوليوود في حالة تجميد غير متوقعة، حيث تم إيقاف إنتاج فيلم (The Batman Part II) مؤقتًا، والذي بدأ تصويره مؤخرًا هذا الصيف بعد سلسلة من التأجيلات المتعاقبة.

وجاء قرار وقف الإنتاج بعد اضطرار المخرج مات ريفز للابتعاد لفترة غير محددة لأسباب شخصية وعائلية لم يكشف عن تفاصيلها أو شرحها.

وأكدت شركة "وارنر براذرز" و"دي سي ستوديوز" في بيان رسمي نقلته مجلة "ديدلاين" دعمهما الكامل لـ"ريفز"، حيث جاء في بيان الاستوديو: "تم إيقاف إنتاج The Batman Part II مؤقتًا بينما يتفرغ مات ريفز لأمر عائلي.. مات يحظى بالدعم الكامل من دي سي ستوديوز، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة قريبًا"، وفق تعبيرها.

ضبابية الموعد

وفي حين لم تتحدد الطبيعة الدقيقة لغياب "ريفز"، يتصاعد التساؤل حول ما إذا كان هذا التوقف المؤقت سيؤثر على موعد العرض المحدد مسبقًا في دور السينما بتاريخ 18 فبراير 2028.

وأشارت مصادر لمجلة "ديدلاين" إلى أنه ينبغي التريث حاليًا، حيث إنه من السابق لأوانه الجزم بأي تأثير مباشر على جدول العروض المقررة للشركة.

ويأتي هذا التوقف في وقت يمر "دي سي ستوديوز" بزخم إنتاجي واسع، بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل (Lanterns)، وانشغال جيمس غان بكتابة فيلمه القادم (Man Of Tomorrow)، وقرب عرض فيلم (Clayface) من بطولة توم ريس هاريس خلال أيام.

الوافدون الجدد

ويحافظ الجزء الثاني من (The Batman) على درجة عالية من السرية، حيث يضم في قائمته عودة النجوم الأصليين مثل روبرت باتينسون، وآندي سيركيس، وكولن فاريل، إلى جانب انضمام كوكبة جديدة من الأسماء بأدوار لم يكشف عنها بعد، في مقدمتهم سكارليت جوهانسون، وسيباستيان ستان، وبراين تايري هنري، وجايمي لوسون، وتشارلز دانس، وغيل بيريز-أبراهام، وسيباستيان كوخ.