أزمات مانشستر سيتي تتفاقم.. الكشف عن تحقيق سري بريطاني بحق النادي

خبرني - يبدو أن العاصفة التي تضرب أروقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لن تهدأ قريباً. فإلى جانب الأزمة العنيفة مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أدانته مؤخراً بانتهاك قواعدها المالية، كشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" الأربعاء أن النادي خضع لتحقيق موازٍ من قبل السلطات الضريبية البريطانية في عام 2018.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فتحت إدارة الضرائب البريطانية هذا التحقيق للاشتباه بلجوء النادي إلى "ترتيبات خاصة" تهدف لتقليل حجم الضرائب المستحقة عليه، وذلك في أعقاب التسريبات الشهيرة لرسائل إلكترونية داخلية للنادي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية أواخر عام 2018.